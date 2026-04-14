ロシアのラブロフ外相は14日から15日にかけて中国を訪問し、王毅外相と会談します。プーチン大統領の訪中に向けた地ならしを行うものとみられます。プーチン大統領の訪中時期は、公式には今年の上半期とされていますが、香港メディアなどが5月14日に予定されているトランプ大統領の訪中の直後に中国を訪問する可能性があると報じています。一方、中国メディアの中にはプーチン大統領がトランプ大統領に先んじて中国を訪問する可能