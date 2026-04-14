三重の名産品や名物グルメを楽しめる新商品が、ファミリーマートで発売されました。B級グルメで知られる亀山みそ焼きうどんに、伊勢茶の深みが感じられるシュークリーム。大手コンビニチェーン・ファミリーマートが三重県誕生150周年を記念して開発した、名産品や地域で愛される名物グルメを扱った新商品5種類です。亀山みそ焼きうどんを試食した一見知事は「ビールが欲