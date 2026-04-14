アメリカのバンス副大統領は、イランとの和平交渉について「ボールはイラン側にある」と述べ、合意の行方はイラン側の対応にかかっているとの認識を示しました。アメリカのトランプ大統領は13日、イランの港湾に出入りする船舶を対象としたホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにしました。こうした中、バンス副大統領は13日FOXニュースに出演し、イラン側との交渉で「濃縮ウランを国外に搬出しアメリカが管理すること」や「