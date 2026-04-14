１４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３５５円８６銭（０・７４％）高の４万８４８１円１１銭だった。４営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９２銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３７４円６２銭（２・４３％）高の５万７８７７円３９銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株に買い注文が集まったことで、読売