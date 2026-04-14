ボートレース宮島で21日に開幕する「PGI第27回マスターズチャンピオン」に出場する江夏満（45＝福岡）らPR隊が14日、スポニチ西部総局を訪れた。ベテランレーサーが熟練の走りで魅了する6日間。初日12Rドリーム戦には1号艇から池田浩二（48＝愛知）、中辻崇人（49＝福岡）、白井英治（49＝山口）、中島孝平（46＝福井）、守田俊介（50＝滋賀）、菊地孝平（47＝静岡）が登場する。江夏ら5人の初出場組や西島義則（64）、辻栄蔵