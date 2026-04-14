大阪プロレスが１４日、「コスメフェリーチェ株式会社ｐｒｅｓｅｎｔｓ大阪プロレス創立２７周年記念大会（２５、２６日、大阪府豊中市・１７６ＢＯＸ）で行われる４大タイトルマッチの調印式を、とある地域の集会所で行った。最初は２５日、第４試合で行われる「大阪プロレスタッグ選手権」（王者組・タイガースマスク＆佐野蒼嵐ｖｓ挑戦者組・松房龍哉＆水野翔）。松房は２６日にシングルでのタイトルマッチも控えており