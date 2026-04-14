ノーベル賞候補との呼び声も高い京都大学の森和俊特別教授が、名城大学の常勤教授に就任しました。森和俊さん(67)は、細胞の中に異常なたんぱく質がたまるのを防ぐ仕組み「小胞体ストレス応答」を解明し、難病・ALSの治療にも役立てられる可能性があるとして、ノーベル生理学・医学賞の有力候補と目されています。森さんはこれまで京都大学高等研究院の特別教授を務めていましたが、2024年からは名城大学薬学部