妻を殺害した罪に問われている元長野県議の男について、最高裁は男の上告を退ける決定をしました。元長野県議の丸山大輔被告（51）は2021年、長野県・塩尻市の自宅兼酒蔵で妻・希美さんの首を圧迫し殺害した罪に問われていて、無罪を主張しています。一審の長野地裁は「被告人が犯人であるという認定に合理的な疑いは残らない」として懲役19年の実刑判決を言い渡しました。二審の東京高裁も一審判決を支持し丸山被告側は上告してい