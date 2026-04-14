24年3月末に解散したお笑いコンビ、元尼神インターのフリー芸人、誠子（37）が14日、自身のXを更新。「冒険したいです」などとつづり、仕事を熱望した。近影を公開した上で「いろんなお仕事がしたいです冒険がしたいですぜひご連絡くださいフリー芸人3年目もよろしくお願いいたします」とポスト。その投稿にはメールアドレスと携帯電話の番号が開示されていた。前日には違う携帯番号を記載してポストをしていたが削除したみ