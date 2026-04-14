◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）＝４月１４日、栗東トレセン５戦４勝、２着１回で重賞初挑戦のグランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）は、全休日明けの火曜、坂路をゆったりとキャンターで駆けた。３戦連続でラスト上がり３ハロン３５秒台の末脚を繰り出し、初の重賞でも主役級の期待がかかる。杉山晴調教師は「力はありますが、一気のメン