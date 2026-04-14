兵庫県高野連は１４日、ホームページ上で春季県大会の組み合わせを発表した。センバツに出場した神戸国際大付は、初戦の２回戦で市川・西脇工の勝者と対戦する。報徳学園は初戦の２回戦で明石南と対戦。両校は勝てば、３回戦で顔を合わせる。センバツ出場の東洋大姫路は初戦の２回戦で武庫荘総合の挑戦を受ける。センバツに出場した２校は決勝まで対戦しない。