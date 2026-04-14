◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１４日・豊橋）３連敗中の中日は、今季初めてジェイソン・ボスラー外野手を４番に起用した。開幕から全１４試合に４番で出場していた細川成也外野手を３番に、５番にはドラフト６位ルーキー・花田旭外野手を据え、打順をてこ入れ。帯状ほうしんから復帰した石伊もスタメン出場する。先発は今季初勝利がかかる金丸がマウンドに上がる。広島は、森下が先発する。【広島】１番（中）大盛２番（右