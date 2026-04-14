２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんがアップした姉妹ショットが注目を集めている。高木さんのマネジャーが運営するインスタグラムが１４日までに更新され、「とあるロケ。ありがとうございました！」とコメント。妹で、今季限りで現役を引退した高木美帆さんとのサングラスをかけた姿のツーショットを投稿した。「バスターミナルにいるけど、バス旅ではありませんよ（笑）バス旅ファンの皆様からコメント来