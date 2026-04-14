【モデルプレス＝2026/04/14】THE RAMPAGEの神谷健太が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】30歳LDHイケメン「焼き色も盛り付けも綺麗」はじめて作った大根ステーキ◆神谷健太「はじめて作った」大根ステーキ披露神谷は「はじめて作った 大根ステーキ」と記し、手作りした料理の写真を投稿。黒い器に盛り付けられた輪切りの大根は、表面に格子状の切り込みが入っており、丁寧な下ごしらえが施