【モデルプレス＝2026/04/14】歌手の華原朋美が4月13日、自身のInstagramを更新。息子とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れた際のショットを公開した。【写真】激痩せ話題の51歳歌手「幸せでした」ミニスカコーデで息子とUSJ◆華原朋美、息子とUSJ満喫華原は「子供がずっとずっと行きたかったUSJ わくわくしながら行ってきました 約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです」と息子とのUSJ訪問を報告。白地