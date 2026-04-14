まんのう町長選で6選／栗田隆義さん 任期満了に伴う香川県まんのう町の町長選挙が14日告示され、現職の栗田隆義さん（72）が無投票で6回目の当選を果たしました。 栗田さんは、まんのう町出身で、県議会議員などを経て2006年から町長を務めています。栗田さんの任期は4月23日から4年間です。