綾川町長選の立候補者 任期満了に伴う香川県綾川町の町長選挙が14日告示され、現職と新人の2人が立候補しました。 立候補したのは、届け出順に新人で前町議会議員の三好東曜さん（47）と、現職の前田武俊さん（73）です。 三好さんは、デジタルの推進や資源循環など新たなリーダーによる町政の運営を訴えてます。 前田さんは、まち・ひと・しごとの創生や移住定住の促進など2期8年の実績を訴えています。