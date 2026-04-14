ことしで誕生してから150年となる三重県。大手コンビニエンスストアが県と絶品グルメの記念のコラボレーションです。 【写真を見る】ファミリーマート×誕生150年の三重県 伊勢茶のシュークリームなど5品を記念コラボ 東海と関西の一部店舗で販売 これは、ことし誕生150年を迎える三重県の魅力を発信していこうと、ファミリーマートが取り組んだもので、その名も「うまいやん！三重の