通貨オプションボラティリティードル円１週間６．５％付近に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.476.465.396.66 1MO7.956.456.607.04 3MO8.436.297.207.05 6MO8.866.417.777.38 9MO9.036.578.057.61 1YR9.136.708.247.75 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.089.837.30 1MO7.51