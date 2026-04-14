ドル円１５９．１５近辺、ユーロドル１．１７８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は159.15近辺、ユーロドルは1.1780近辺で推移している。ドル円はロンドン朝方に158.95レベルまで安値を広げた後は、下げ一服となっている。ユーロドルはロンドン序盤に1.1797レベルまで高値を伸ばしたあとは、上昇幅を半減している。 ロイターが「米国とイランの交渉団、今週後半に和平協議のためイスラ