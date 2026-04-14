秋田朝日放送 14日朝から午後にかけて秋田市ではクマの目撃が相次いでいます。県は「ツキノワグマ出没注意報」を警報に切り替えました。過去最も早い時期の発表です。 昼すぎの住宅街を画面左から右に走っていく１頭のクマ。秋田市新屋では、14日朝から午後にかけてクマの目撃が相次ぎました。 警察によりますと午前８時１５分ごろ、秋田市新屋栗田町の畑で、体長およそ１ｍのクマ１頭が目撃されました。ツキノワグマ等