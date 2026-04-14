お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。ドラマ出共演の人気アイドルの姿に感心する場面があった。この日はアイドルグループ「Travis Japan」松倉海斗と吉澤閑也、とともにゲスト出演。新山と松倉はテレビ朝日系ドラマ「トーキョーカモフラージュアワー」（2025年1月クール）で共演。上司と部下の役どころだった。MEGUMIから松倉の