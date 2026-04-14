米女子プロバスケットボール(WNBA)のドラフト会議が日本時間14日に行われ、バスケットボール女子日本代表の田中こころ選手がゴールデンステイト・ヴァルキリーズに3巡目となる全体38位で指名されました。田中選手は桜花学園高校出身の20歳。現在はENEOSサンフラワーズに所属し、昨季は28試合に出場し、159得点、69アシストを記録しています。年代別の代表で活躍を見せると、2025年のアジアカップでは準優勝に貢献。3月にはワールド