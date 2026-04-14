巨人・田中将大投手があす15日、移籍後初めて阪神戦に先発する。甲子園で調整を終えると「投打ともに凄くいい状態にあると思うので、自分としては相手打線をしっかりと抑えられるように、自分のやること、やらなければいけないことをしっかりと整理してマウンドに上がりたいと思います」と意気込みを語った。今季はここまで2試合に先発して1勝の防御率1・42。キャンプから好調を維持。直球で押し込む場面も多く「去年と比較す