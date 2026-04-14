卓球の世界選手権団体戦（４月２８日〜５月１０日、英・ロンドン）に出場する日本代表選手が１４日、都内で練習を公開した。早田ひな（日本生命）は新たなスタイルの習得を目指しているとし、打倒中国へ「新しいことにチャレンジしている分、楽しみのひとつ。チャンスはなくはない」と力を込めた。パリ五輪で負った左腕のケガも快方に向かっていく中、ＷＴＴファイナルズ香港の後から「このままあと３年を過ごすとなると、苦し