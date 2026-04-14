囲碁の第37期女流名人戦3番勝負の第1局は14日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、上野愛咲美女流名人（24）が240手で挑戦者の藤沢里菜女流本因坊（27）に白番中押し勝ちし、先勝した。上野女流名人は2期連続3度目の女流名人位が懸かり、藤沢女流本因坊は2期ぶり通算7度目のタイトル獲得を狙う。第2局は15日に同所で行われる。