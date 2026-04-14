自民党大会で制服を着た陸上自衛隊員が、国歌斉唱したことについて小泉防衛大臣は「最終的には大臣の責任」と述べました。国民民主党・榛葉幹事長：大臣、我々政治家は与党野党関係なく、現場の自衛官と防衛省の職員守ろうよ。守ってやろうよ。ただ一言「少し想像力がなくて自民党がおっちょこちょいでした。政治が悪かった。以後気をつけます」以上ですよ。小泉防衛大臣：先生おっしゃる通りです。防衛省で起きた問題は最終的には