イタリアのメローニ首相は13日、アメリカのトランプ大統領がローマ教皇レオ14世を批判したことについて、「容認できない」との声明を発表しました。声明の中で、メローニ首相は「トランプ大統領が教皇について述べた言葉は到底容認できない」と強調しました。そのうえで、カトリック教会の頂点に立つ教皇が、「平和を訴え、あらゆる形態の戦争を非難するのは、当然かつ妥当なことだ」と述べました。イランへの軍事行動を非難するレ