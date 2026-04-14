4月14日発売 価格：700円 【拡大画像へ】 扶桑社は「週刊SPA! 4月21日号」を4月14日に発売した。価格は700円。 今号の表紙と「美女地図～私が主人公～」には麻倉瑞季さんが登場。愛らしいルックスと肉感ボディのギャップが見どころだ。 「グラビアン魂」は星宮すみれさん。Mカップの圧倒的超乳の持ち主である星宮さん。その規格外とも呼べるボディに、みうらじゅん氏と