4月14日、Bリーグの島田慎二チェアマンがメディアブリーフィングに出席し、バスケットボール女子日本代表の田中こころ（ENEOSサンフラワーズ）が『WNBAドラフト2026』でゴールデンステイト・ヴァルキリーズから全体38位で指名されたことについて、祝福のコメントを寄せた。 田中は大阪府出身の20歳。WNBAのドラフトで日本人選手が指名されるのは、1997年にサクラメント・モナー