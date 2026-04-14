今月（4月）5日と10日に香川県善通寺市内の飲食店が調理した弁当を食べた、あわせて15人に下痢や腹痛などの症状があることがわかり、保健所が調べたところ、食中毒と判明しました。 中讃保健所などによりますと、今月5日に善通寺市善通寺町の飲食店「BHUTAN」が調理した弁当を食べた10人中6人に、また今月10日に同じ店の弁当を食べた18人中9人に下痢や腹痛などの症状が出たことがわかりました。保健所で調べた結果、この弁当が原