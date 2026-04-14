きょう（１４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１３７４円高の５万７８７７円と急反発。前日の欧州時間まではリスク回避ムードに投資マインドが傾斜していたものの、米国株市場で流れが変わった。米国ではハイテク系銘柄が頑強で、その中でも半導体株の強さが際立つ。前日のナスダック総合株価指数は９日続伸したが、これと並走してフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も大幅高で９連騰、こちらは史