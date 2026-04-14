TWSが約1年ぶり、日本で2度目となるファンミーティング『2026 TWS 2ND FANMEETING IN JAPAN』を神奈川・ぴあアリーナMMにて開催した。4月8日、9日の2日間にかけて行われ、3公演で計3万人の42（ファンの呼称）との絆を深めた本イベント。本稿では、4月9日夜公演の模様を振り返る。 （関連：【画像】『2026 TWS 2ND FANMEETING IN JAPAN』すべてのライブ写真） イベントの幕開けを飾ったのは「HOT BLUE SHOES」。T