ＨＥＲＯＺとバリオセキュアは１４日の取引終了後、株式交換による経営統合を実施すると発表した。ＨＥＲＯＺが完全親会社、バリオが完全子会社となる。６月３０日を効力発生日とし、バリオ１株に対してＨＥＲＯＺ０．９９株を割り当て交付する。バリオは６月２６日付で上場廃止となる。ＨＥＲＯＺによると、２０２２年９月の資本・業務提携以降、親子上場による固有の利益相反構造が具体的なシナジー発揮の障壁になってい