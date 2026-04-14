JR東日本八王子支社は2026年5月10日（日）、中央本線の国分寺駅から新宿駅を経由して大月駅までを走破する「211系大月夜行（新宿経由）」を開催します。最大の注目は、現在は高尾以西での運用が中心となっている国鉄型の211系が、深夜の中央快速線・新宿駅へ入線すること。かつての夜行列車を彷彿とさせるこのイベントは、単なる移動ではなく、深夜の静寂とモーター音を味わう「乗車体験型イベント」として企画されました。本記事