Brightin Star 10mm F5.6 PRO Fish-eye Amazonで、MF魚眼レンズ「Brightin Star 10mm F5.6 PRO Fish-eye」が1万9,600円から15%OFFの1万6,405円でセール中だ。 APS-C対応の対角魚眼レンズ。レンズ構成は5群6枚で最小絞りはF22。最短撮影距離は0.3m。マウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ。 全長が20mmと短いためか、フォーカス操作用のレバ}
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