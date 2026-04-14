ＡＢＥＪＡ [東証Ｇ] が4月14日大引け後(17:10)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比33.2％増の3.8億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の4.9億円→6.1億円(前期は4.5億円)に23.3％上方修正し、増益率が10.4％増→36.1％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した3