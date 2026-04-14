京都府南丹市の山林で4月13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べるとともに身元の確認を急いでいます。 （MBS眞目洋亮記者の報告）「子どもとみられる遺体が見つかったことをうけ、地域の住民からは不安や驚きの声が多く聞かれました。私が取材した保護者の一人は『子どもを怖がらせたくないのであまり話せていない早く解決してほしいと』などと話していま