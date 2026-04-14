お笑いコンビ・共犯者の洋平さんが10日に亡くなった。26歳だった。13日、所属の松竹芸能が伝えた。洋平さんは、亡くなる当日も自身のXを更新しており、突然の訃報に悲しみが広がっている。【画像】共犯者・洋平さん生前最後の投稿洋平さんは10日、自身のXを更新。出演ライブについて「本日19時より下北にてお世話になります」と告知しており、これが生前最後の投稿となった。松竹芸能のサイトでは、訃報について伝えた