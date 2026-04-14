◆プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(14日、甲子園球場)巨人のスタメンが発表されました。上位打線は「1番・セカンド」で浦田俊輔選手、「2番・センター」で松本剛選手と2選手がスタメン復帰。続いて「3番・ショート」で泉口友汰選手が入り、「4番・サード」でダルベック選手、「5番・レフト」でキャベッジ選手とクリーンナップを務めます。さらに「6番・キャッチャー」で大城卓三選手、「7番・ファースト」で増田陸選手、「8番・ライ