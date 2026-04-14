「しずくちゃん」の「ボンボンドロップシール」を模したシール＝14日午後、大阪・曽根崎署立体感や透明感が特徴の「ボンボンドロップシール」の偽物を販売目的で所持したとして、大阪府警は14日までに、商標法違反（商標権侵害）の疑いで自営業堀越大輝容疑者（31）＝大阪市北区＝ら2人を現行犯逮捕した。シールは「ボンドロ」と呼ばれ、品切れが相次ぐなど人気。府警は偽物の入手ルートを調べる。逮捕容疑は共謀して4月13日午