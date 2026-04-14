香川県坂出市の坂出発電所（四国電力提供）四国電力は14日、運転を休止している阿南発電所（徳島県阿南市）3号機と、運転中の坂出発電所3号機（香川県坂出市）を廃止すると発表した。両機の廃止で、四国電の石油火力発電所はゼロになる。設備の老朽化や、再生可能エネルギーの普及による運転機会の減少などが理由としている。四国電によると、阿南は6月ごろ、坂出は2027年度下期をめどに廃止を予定している。阿南の3号機は1975