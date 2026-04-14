今シーズン開幕から約2週間。ここまでカージナルスの23歳が奮闘しています。ナ・リーグでは、カージナルスのジョーダン・ウォーカー選手がここまで両リーグトップの8本塁打。日本時間14日のガーディアンズ戦では第3打席に左中間にソロホームランを放ち、3試合連続の本塁打を記録。すでに昨季の6本塁打を超えており、チーム期待の23歳が勢いに乗っています。昨季の本塁打、打点の2冠であるフィリーズのカイル・シュワバー選手は、2