シンガー・ソングライターのさだまさし（74）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。大物俳優との2ショット写真が反響を呼んでいる。さだは、カメラの絵文字を添えて「伊東四朗さんと」と、2ショット写真をアップ。「文化放送でバッタリ」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「わぁ…伊東四朗様」「お久しぶりの伊東四朗さん！」「伊東四朗さんとのツーショット素敵ですね」「伊東さん、お若い！」「イイ写真」「お元