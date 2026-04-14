4月13日、元AV女優で現在はタレントとして活動する蒼井そらが自身のXを更新し、過去の職業を子どもにどう説明するのかという声に対し、率直な言葉で応じた投稿が注目を集めている。「蒼井さんは《職業無職です、専業主婦ですじゃダメなの？（笑）》と疑問を呈しつつ、数々のコメントに対し、《みんな子どもの心配してくれてありがとね。幸せいっぱい育ててるし、元気いっぱい成長してるから、他人の家庭の事は気にしないで！》と