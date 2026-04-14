4月11日から12日にかけて、ABEMAで生放送された『30時間限界突破フェス』のなかでおこなわれた『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』企画に、アシスタントMCとして、元NHKアナウンサーの中川安奈が出演。リング上で勝利者インタビューをした際の、ボディラインの強調されたワンピース姿が話題となっている。「この企画は、柔道家からプロレスラーに転向したウルフアロン選手が、賞金1000万円を賭けて6人を相手に闘うと