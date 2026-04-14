《広瀬香美みたいな着地点って何だろう？良ければ教えてください》4月13日、シンガーソングライターで音楽プロデューサーの広瀬香美が、自身のXに冒頭の言葉を綴り、ピリッとした空気が漂った。「広瀬さんの投稿には、お笑い芸人・エハラマサヒロさんのX投稿が引用されていました。エハラさんは同じ日に《広瀬香美さんみたいな着地点ありがとう》という内容をポストしていますが、前後に脈絡がなかったことから、広瀬さんは『エ