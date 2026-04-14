ゴルフのマスターズで、新たな脅威の登場が話題となっている。今年はロリー・マキロイ（英国）の連覇で幕を閉じた伝統の大会では、携帯電話といった通信機器やカメラの持ち込みが禁止されている。しかし、英国メディア「デーリー・メール」によると、近年カメラやスピーカー、マイクを備えたＡＩメガネが登場。こっそり音楽を聞いたり、メッセージの受送信や撮影が可能になるアイテムだ。すでに一部のファンがマスターズに持