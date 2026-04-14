メ～テレ（名古屋テレビ） 子どもとみられる遺体には、土がかぶせられたり、上から何かで覆われて隠されたりしたような状態ではなかったということです。 捜査関係者によりますと、雑木林、一体の捜索で見つかった、子どもとみられる遺体は、山林の中の地面の上に仰向けの状態で倒れていたということです。 また、土がかぶせられたり、上から何かで覆われて隠されたりしたような状態ではなかったということです。