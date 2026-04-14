◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人は１４日、阪神戦のスタメンを発表した。相手先発・才木と通算対戦打率が３割６分４厘と好相性の大城卓三捕手がスタメンマスクをかぶる。同じく３割８分５厘の中山礼都外野手が「８番・右翼」で先発出場する。また、甲子園通算打率が３割３分３厘の松本剛外野手が「２番・中堅」に入った。登板予定だった９日の広島戦（マツダ）が雨天中止となった則本昂大投手が移籍後